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«Погуглили бы, прежде чем задавать глупые вопросы». Академия Плющенко ответила подписчику

Станислава Константинова
«Погуглили бы, прежде чем задавать глупые вопросы». Академия Плющенко ответила подписчику
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В академии фигурного катания Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» резко ответили на вопрос, почему Станислава Константинова, которая ранее занималась у Валентины Чеботарёвой, не исполняет элементы ультра-си.

«Эта девочка уже давно ваша ученица. Почему же она до сих пор не прыгает ультра-си?» — спросил один из подписчиков.

«Это взрослая девушка, опытная спортсменка, участница крупных международных соревнований в составе сборной страны. К нам она только пришла [в феврале 2020 года]. Ещё не выступала ни на одном соревновании. Только восстанавливает форму. Погуглили хотя бы, прежде чем задавать такие глупые вопросы.

И второе. У нас аккаунт не для того, чтобы показывать только ультра-си и достижения. Мы показываем текущие тренировки. Полистайте наш профиль. Три года каждый день публикуем, до карантина публикаций в день было ещё больше. Если вам что-то не нравится, просто отпишитесь», — ответили в академии.

Фото: https://www.instagram.com/angelsofplushenko/?hl=ru

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