47-летняя Ирина Лобачёва подала на развод с 31-летним мужем

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачёва, экс-супруга бывшего фигуриста, а ныне продюсера Ильи Авербуха, подала на развод с 31-летним мужем Иваном Третьяковым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Лобачева вышла замуж за Третьякова три года назад. Вскоре отношения дали трещину: Лобачёва обвинила мужа в применении силы, хотя и признала, что сама могла провоцировать его на скандалы и рукоприкладство, поэтому претензий у неё нет. Иван отрицал вину, указывая, что все ссоры происходят из-за того, что Ирина употребляет алкоголь.
Мысль о том, чтобы подать на развод, появилась у Лобачёвой зимой 2020 года. Решилась она на это летом, и 11 августа состоится бракоразводное заседание в суде.
На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити Лобачёва в паре с Авербухом завоевала серебряную медаль в танцах на льду.
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