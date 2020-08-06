47-летняя Ирина Лобачёва подала на развод с 31-летним мужем

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачёва, экс-супруга бывшего фигуриста, а ныне продюсера Ильи Авербуха, подала на развод с 31-летним мужем Иваном Третьяковым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Лобачева вышла замуж за Третьякова три года назад. Вскоре отношения дали трещину: Лобачёва обвинила мужа в применении силы, хотя и признала, что сама могла провоцировать его на скандалы и рукоприкладство, поэтому претензий у неё нет. Иван отрицал вину, указывая, что все ссоры происходят из-за того, что Ирина употребляет алкоголь.

Мысль о том, чтобы подать на развод, появилась у Лобачёвой зимой 2020 года. Решилась она на это летом, и 11 августа состоится бракоразводное заседание в суде.

На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити Лобачёва в паре с Авербухом завоевала серебряную медаль в танцах на льду.