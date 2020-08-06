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Плющенко: я бы хотел, чтобы Путин был президентом как можно дольше

Плющенко: я бы хотел, чтобы Путин был президентом как можно дольше
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему поддерживает президента России Владимира Путина. Напомним, ранее Плющенко призывал россиян проголосовать за введение поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Я не заинтересован политикой, а заинтересован в улучшении жизни, в том числе своей. Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Это моё гражданское право. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше.

Увеличение пенсий — это же очень хорошо? Очень. Улучшение медицины — это же здорово? Здорово. За эти поправки не голосовать глупо. Поэтому я и высказал свою позицию о Владимире Владимировиче. А если он примет решение вновь баллотироваться на пост президента, то этот вопрос решит народ.

Мне Путин очень нравится. Я с ним неоднократно встречался. Даже играл в хоккей», — цитирует Плющенко «РБК-Спорт».

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