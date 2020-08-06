Плющенко: я бы хотел, чтобы Путин был президентом как можно дольше

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему поддерживает президента России Владимира Путина. Напомним, ранее Плющенко призывал россиян проголосовать за введение поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Я не заинтересован политикой, а заинтересован в улучшении жизни, в том числе своей. Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Это моё гражданское право. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше.

Увеличение пенсий — это же очень хорошо? Очень. Улучшение медицины — это же здорово? Здорово. За эти поправки не голосовать глупо. Поэтому я и высказал свою позицию о Владимире Владимировиче. А если он примет решение вновь баллотироваться на пост президента, то этот вопрос решит народ.

Мне Путин очень нравится. Я с ним неоднократно встречался. Даже играл в хоккей», — цитирует Плющенко «РБК-Спорт».