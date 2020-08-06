Матыцин: готов встретиться с Плющенко, но переходы не предмет обсуждения с Минспортом

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на желание российского фигуриста Евгения Плющенко провести встречу с целью перевода фигуристки Алёны Косторной из школы «Самбо-70» в его академию. Ранее стало известно, что в текущем сезоне Косторная сможет представлять только «Самбо-70».

«Я готов встретиться с Плющенко, но это не предмет обсуждения с министерством спорта. Это вопрос исключительно взаимоотношений внутри федерации. Федерация является очень компетентным органом. Надеюсь, между тренерами под руководством федерации все вопросы будут решены. Мы не регулируем отношение между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.