Алина Загитова рассказала о самом неожиданном подарке на 18-летие

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, какой подарок, полученный на 18-летие, стал для неё самым неожиданным. Больше всего спортсменку впечатлила поздравительная телеграмма от президента России Владимира Путина.
18 лет Загитовой исполнилось в мае 2020 года.
«Самым запоминающимся событием в этот период стало то, что мы наконец смогли все вместе справить дни рождения родителей. Дело в том, что у папы день рождения в последний день апреля, у мамы – в первых числах мая, у меня тоже в мае… Отметить все даты вместе нам не удавалось уже много-много лет. А сейчас каждый из нас смог получить внимание и заботу близких, было весело и душевно.
И ещё мне было очень приятно, что в день своего 18-летия я получила телеграмму с поздравлением от президента страны. Это был самый неожиданный подарок для меня. Такое не забывается», — рассказала она в интервью журналу «Мир фигурного катания».
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