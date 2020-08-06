Плющенко рассказал, сколько стоят занятия в его академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, сколько нужно заплатить за занятия в его академии. Он подчеркнул, что есть и бесплатные места, которые предоставляются наиболее талантливым юным спортсменам.

«Можно заниматься и бесплатно. У нас есть группа для детей с особенностями развития: с ДЦП, синдромом Дауна. Также за занятия не платят дети из многодетных, малоимущих семей и суперталантливые. Минимальная цена — 15 тысяч рублей в месяц. Если придёт суперталантливый ребёнок, [бесплатное] место ему найдём.

Базовую подготовку из-за цен на аренду мы убрали. Сейчас берём тех, кто имеет как минимум два года обучения фигурному катанию. Когда откроются катки, вернём группу начальной подготовки», — цитирует Плющенко «РБК-Спорт».