Василий Уткин отреагировал на слова Дмитрия Киселёва об Этери Тутберидзе

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселёва о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Напомним, Киселёв заявил, что школу Тутберидзе, из которой в межсезонье ушли ведущие фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, «буквально ограбили».

«Сегодня ситуацию с уходом от Тутберидзе учениц прокомментировал Дмитрий Киселёв, телеведущий, зампред ВГТРК и глава «России сегодня». Прочтите, там всё в лучших традициях.

Он защищает Тутберидзе не первый раз и не первый день на самом деле. В подведомственных ему организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгиевне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что её пот благоухает жимолостью. Случались репрессии. Не стану называть имена, это касается других людей — вплоть до увольнения в три дня.

Жена Киселёва с Этери Георгиевной очень, очень дружит. Не потому ли мы сейчас смотрим на историю ухода Косторной и на её примере убеждаемся: ну не бьётся одно с другим, куча умолчаний, опять Тутберидзе вся в белом кружеве, ну не может так быть всегда?.. А может», — написал Уткин в своём телеграм-канале.