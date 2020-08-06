Василий Уткин отреагировал на слова Дмитрия Киселёва об Этери Тутберидзе

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселёва о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Напомним, Киселёв заявил, что школу Тутберидзе, из которой в межсезонье ушли ведущие фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, «буквально ограбили».
«Сегодня ситуацию с уходом от Тутберидзе учениц прокомментировал Дмитрий Киселёв, телеведущий, зампред ВГТРК и глава «России сегодня». Прочтите, там всё в лучших традициях.
Он защищает Тутберидзе не первый раз и не первый день на самом деле. В подведомственных ему организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгиевне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что её пот благоухает жимолостью. Случались репрессии. Не стану называть имена, это касается других людей — вплоть до увольнения в три дня.
Жена Киселёва с Этери Георгиевной очень, очень дружит. Не потому ли мы сейчас смотрим на историю ухода Косторной и на её примере убеждаемся: ну не бьётся одно с другим, куча умолчаний, опять Тутберидзе вся в белом кружеве, ну не может так быть всегда?.. А может», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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