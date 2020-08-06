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Косторная выложила новое фото — она стоит в обнимку с сыном Плющенко

Косторная выложила новое фото — она стоит в обнимку с сыном Плющенко
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое фото: спортсменка позирует вместе с Александром — сыном её нового тренера Евгения Плющенко.

Фото доступно в «инстаграме» Алёны Косторной.

Напомним, 16-летняя Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе. Она повторила путь ровесницы, Александры Трусовой, о переходе которой от Тутберидзе к Плющенко стало известно ещё в мае.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.

Появилось первое видео тренировки Косторной в академии Плющенко
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