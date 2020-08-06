Косторная выложила новое фото — она стоит в обнимку с сыном Плющенко

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое фото: спортсменка позирует вместе с Александром — сыном её нового тренера Евгения Плющенко.

Фото доступно в «инстаграме» Алёны Косторной.



Напомним, 16-летняя Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе. Она повторила путь ровесницы, Александры Трусовой, о переходе которой от Тутберидзе к Плющенко стало известно ещё в мае.



Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.