Косторная выложила новое фото — она стоит в обнимку с сыном Плющенко
Российская фигуристка Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое фото: спортсменка позирует вместе с Александром — сыном её нового тренера Евгения Плющенко.
Фото доступно в «инстаграме» Алёны Косторной.
Напомним, 16-летняя Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе. Она повторила путь ровесницы, Александры Трусовой, о переходе которой от Тутберидзе к Плющенко стало известно ещё в мае.
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
Появилось первое видео тренировки Косторной в академии Плющенко
- 6 августа 2020
-
21:35
-
16:24
-
14:54
-
14:30
-
13:36
-
13:30
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:19
-
09:37
-
09:19
-
00:48
- 5 августа 2020
-
17:18
-
16:52
-
15:44
-
15:39
-
14:47
-
14:37
-
13:55
-
13:54
-
13:38
-
12:39
-
11:17
-
10:40
- 4 августа 2020
-
23:29
-
21:03
-
20:46
-
19:55
Партнерский контент