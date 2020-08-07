Филипп Киркоров рассказал, почему его дочь ушла из академии Евгения Плющенко
Народный артист России, певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория перестала заниматься фигурным катанием. Ранее Киркоров говорил, что Алла-Виктория, родившаяся в 2011 году, ходит на тренировки в академию, которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее в принца. Не в маленького Гном Гномыча (такое прозвище носит семилетний сын Плющенко Александр. — Прим. «Чемпионата»), о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием.
Но я всё-таки считаю, что этот вид спорта — травмоопасный. Поэтому я больше за земные приключения», — приводит слова Киркорова «Собеседник».
Плющенко рассказал, сколько стоят занятия в его академии
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