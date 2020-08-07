Евгений Рукавицын объяснил, почему фигуристам не стоит разучивать четверной аксель

Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын сказал, что стоимость четверного акселя следует повысить, чтобы мотивировать фигуристов исполнять этот прыжок.
«В целом хотелось бы видеть не изменения в ту или иную сторону, а движение фигурного катания вперёд, в сторону прогресса. Но когда мы, например, видим, что аксель в четыре с половиной оборота стоит всего 12,5 балла – о каком прогрессе, о каком стимуле для изучения этого прыжка можно вести речь? Это элемент космической сложности, не то что исполнить, а хотя бы пробовать его на льду могут единицы.
Юдзуру Ханю, в частности, пробует, удачи ему. Но риск идти на этот элемент при его стоимости в 12,5 балла просто неоправдан. Юдзуру, безусловно, всё равно пойдет на него, он находится в своей собственной лиге и сам по себе двигает фигурное катание вперёд вопреки любым правилам. Пойдёт просто ради того, чтобы проверить свои возможности. Но всё равно – не на Олимпийских играх! Даже он не будет там рисковать.
А чтобы пошли на четверной аксель другие, надо их мотивировать высокими баллами. Нынешняя же тенденция изменений в правилах, у меня такое ощущение, может привести к тому, что четверных прыжков станет меньше», – рассказал Рукавицын в интервью журналу «Мир фигурного катания».
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