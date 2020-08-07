Елизавета Туктамышева: может, стала бы первым в мире игроком в баскетбол с ростом 157 см

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каким видом спорта могла бы заняться, если бы не выбрала фигурное катание.

«Что, если не фигурное катание? Я родилась в Глазове, и там у нас не было особого выбора. Или лёгкая атлетика, или фигурное катание. Или театральный кружок.

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Если задуматься, какой спорт я бы ещё выбрала? Я думаю, или теннис, но для него у меня не так уж хороши руки, зато там форма классная. Или баскетбол. Мне нравится азарт и коллективность этой игры. Может, я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 см: идеально для подбора на уровне колен.

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Как думаете, где бы ещё могло получиться?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».