Елизавета Туктамышева: может, стала бы первым в мире игроком в баскетбол с ростом 157 см

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каким видом спорта могла бы заняться, если бы не выбрала фигурное катание.
«Что, если не фигурное катание? Я родилась в Глазове, и там у нас не было особого выбора. Или лёгкая атлетика, или фигурное катание. Или театральный кружок.
⠀
Если задуматься, какой спорт я бы ещё выбрала? Я думаю, или теннис, но для него у меня не так уж хороши руки, зато там форма классная. Или баскетбол. Мне нравится азарт и коллективность этой игры. Может, я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 см: идеально для подбора на уровне колен.
⠀
Как думаете, где бы ещё могло получиться?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
- 7 августа 2020
-
19:04
-
17:26
-
16:37
-
13:54
-
13:19
-
09:19
- 6 августа 2020
-
21:35
-
16:24
-
14:54
-
14:30
-
13:36
-
13:30
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:19
-
09:37
-
09:19
-
00:48
- 5 августа 2020
-
17:18
-
16:52
-
15:44
-
15:39
-
14:47
-
14:37
-
13:55
-
13:54
-
13:38
-
12:39