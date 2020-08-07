Камила Валиева прыгнула на тренировке каскад из четверного и тройного тулупов

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева прыгнула на тренировке каскад из четверного и тройного тулупов. Видео фрагмента программы спортсменки, поставленной под «Болеро» французского композитора Мориса Равеля, опубликовано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

«Камила Валиева. #работаемдальше», – подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Валиева — чемпионка мира среди юниоров, победительница финала юниорского Гран-при, чемпионка России среди юниоров. На этапе Гран-при во Франции среди юниорок стала второй фигуристкой в истории, после Александры Трусовой, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверной тулуп.