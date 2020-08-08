Чемпионка ОИ-2014 Сотникова объявила об открытии собственной школы фигурного катания

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова объявила об открытии собственной школы фигурного катания. Новая школа называется Sotka School и будет находиться в ледовом комплексе «Морозово».
Сотникова планирует работать с двумя группами детей. В школе будет вести свою группу и олимпийский чемпион Сочи Фёдор Климов.
«Идея витала в воздухе больше года. Мне предлагали подумать на эту тему, но тогда я понимала, что пока не готова к такому большому проекту, ведь это же огромная ответственность. А в последнее время внутренний настрой и события стали складываться так, что я почувствовала — время пришло, пора!
А теперь хочу дать шанс другим детям, увидеть что-то в них, показать возможности, помочь раскрыться, выйти на результат. Хочу объяснить, во что превращаются 100% труда, усилий, желания. Мы не зря Sotka School: помимо того что Сотка — моё детское прозвище, наша задача — дать детям 100 возможностей из 100, научить идти к цели со стопроцентной отдачей», — цитирует Сотникову Sport24.
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