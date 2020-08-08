12-летняя фигуристка академии Плющенко исполнила каскад из тройного акселя и тулупа

12-летняя фигуристка Вероника Жилина выполнила на тренировке каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Спортсменке впервые удалось выполнить комбинацию элементов.
Жилина тренировалась в группе Этери Тутберидзе, но в начале мая перешла в академию Евгения Плющенко. Тогда же группу Тутберидзе покинула Александра Трусова и также перешла к Плющенко.
«Вероника Жилина! Впервые в карьере Ники тройной аксель – тройной тулуп!» – подписал видео в «Инстаграме» Плющенко.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.
Помимо Жулиной и Трусовой в академию Плющенко перешла и чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная. Её переход вызвал большой общественный резонанс. Вскоре Плющенко резко раскритиковал программы, которые были поставлены у Тутберидзе Косторной.
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