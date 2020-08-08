Слуцкая вспомнила, что боялась исполнять программу, которая принесла ей серебро на ОИ-2002

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как решилась ставить произвольную программу «Тоска» на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США). На тех соревнованиях Слуцкая завоевала серебряную медаль.

«Когда было предложено поставить эту программу, честно, испугалась, потому что до меня достаточное количество фигуристов уже воплощали этот образ на льду. Самое главное, чего опасалась, что будут сравнения, повторения. Но знала, что моя «Toска» будет лучшей.

Впервые мне ставил программу Джузеппе Арена, знаменитый хореограф из Италии. Мы шли на риск, до этого я не работала с Джузеппе, а тут — Олимпиада в Солт-Лейк, где я претендую на медали. Нельзя было упасть в грязь лицом.

Полетела одна, без Жанны Федоровны (Громова — тренер фигуристки. — Прим. «Чемпионата») за океан ставить программу. Сначала было сложно прочувствовать её, очень трудно угнаться за хореографом, который разговаривал со мной на английском.

Пыталась понять свою миссию в этом образе. Конечно, читала историю и пьесу Викторьена Сарду «Тоска», по которой Джакомо Пуччини и написал оперу. Опера, кстати, мощная. Через неделю влилась в этот образ и безумно влюбилась в постановку. Появилась какая-то другая Ирина на льду.

Кстати, постановка этой программы стоила около $ 10 тыс., что и по нынешним меркам совсем не дёшево. Но считаю, что программа получилась гениальная», — написала Слуцкая в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.