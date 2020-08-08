Александра Трусова — болельщикам: каждая встреча с вами для меня маленький праздник!

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о встрече с болельщиками, опубликовав совместную фотографию с ними в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
«Каждая встреча с вами для меня маленький праздник!» — написала Трусова поверх фото.
Фото: «Инстаграм» Александры Трусовой
Трусова — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В межсезонье Александра перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два, а затем и три четверных в одной программе. Кроме того, Александра — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов и обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).
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