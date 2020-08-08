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Екатерина Боброва: спустя 20 лет я меняю партнёра!

Екатерина Боброва: спустя 20 лет я меняю партнёра!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, кто станет её партнёром в ледовом шоу «Ледниковый период».

«Как достать звезду с неба? В этом мне поможет мой новый партнёр (очень странно и непривычно произносить эту фразу) — Влад Соколовский.

Спустя 20 лет (!) я меняю партнёра! Но чего не сделаешь ради результата в уже поистине легендарном шоу «Ледниковый период». Покорять ваши сердца, целиком и полностью отдаться полёту творчества, создавать новые неповторимые истории и двигаться к вершине вместе! Обещаем отдаваться этому на 150%! И будем очень надеяться на вашу поддержку. Ваши #БоброваСоколовский», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Влад Соколовский — певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр и телеведущий.

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