Екатерина Боброва: спустя 20 лет я меняю партнёра!

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, кто станет её партнёром в ледовом шоу «Ледниковый период».
«Как достать звезду с неба? В этом мне поможет мой новый партнёр (очень странно и непривычно произносить эту фразу) — Влад Соколовский.
Спустя 20 лет (!) я меняю партнёра! Но чего не сделаешь ради результата в уже поистине легендарном шоу «Ледниковый период». Покорять ваши сердца, целиком и полностью отдаться полёту творчества, создавать новые неповторимые истории и двигаться к вершине вместе! Обещаем отдаваться этому на 150%! И будем очень надеяться на вашу поддержку. Ваши #БоброваСоколовский», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
Влад Соколовский — певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр и телеведущий.
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