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Великова: Тутберидзе — скорее отличный организатор, а Мишин — это гений

Великова: Тутберидзе — скорее отличный организатор, а Мишин — это гений
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Заслуженный тренер России Людмила Великова объяснила, почему чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева по-прежнему конкурентоспособна в сравнении не только с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, но и более молодыми фигуристками: Алёной Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

«У Лизы великий тренер. Этери Тутберидзе — скорее отличный организатор, а Мишин — это гений. Не побоюсь этого слова. Он вытаскивает таких людей, от которых все остальные отказываются после нескольких тренировок. Если говорить про Туктамышеву, то она очень хорошая фигуристка. По прыжкам Лиза вполне может составить конкуренцию молодому трио в новом сезоне. Мишин просто так не сдастся, это очевидно», — приводят слова Великовой «Известия».

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