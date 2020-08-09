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Роднина: Медведева пережила больший стресс, чем Загитова

Роднина: Медведева пережила больший стресс, чем Загитова
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о перспективах российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Мне кажется, что Женя пережила больший стресс, чем Алина Загитова. Поменять тренера, страну проживания, систему работы. Она показала психологическую устойчивость. С другой стороны, растёт смена. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто.

Если вы хотите знать моё мнение, то я сомневаюсь, что Загитова вернётся. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все её фанаты… Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон. Особенно чемпионат мира — 2019, который она выиграла на разрыв аорты. На неё работала вся команда. Сможет ли она повторить всё это — большой вопрос», — приводят слова Родниной «Известия».

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