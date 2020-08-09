Роднина: Медведева пережила больший стресс, чем Загитова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о перспективах российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
«Мне кажется, что Женя пережила больший стресс, чем Алина Загитова. Поменять тренера, страну проживания, систему работы. Она показала психологическую устойчивость. С другой стороны, растёт смена. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто.
Если вы хотите знать моё мнение, то я сомневаюсь, что Загитова вернётся. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все её фанаты… Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон. Особенно чемпионат мира — 2019, который она выиграла на разрыв аорты. На неё работала вся команда. Сможет ли она повторить всё это — большой вопрос», — приводят слова Родниной «Известия».
- 9 августа 2020
-
01:00
-
00:26
- 8 августа 2020
-
23:24
-
21:56
-
20:30
-
19:26
-
17:52
-
15:31
-
13:15
-
12:18
-
00:00
- 7 августа 2020
-
23:20
-
21:51
-
19:04
-
17:26
-
16:37
-
13:54
-
13:19
-
09:19
- 6 августа 2020
-
21:35
-
16:24
-
14:54
-
14:30
-
13:36
-
13:30
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:19