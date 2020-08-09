Сотникова — об открытии собственной школы: всем спасибо. Для меня очень важна поддержка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, открывшая собственную школу, на своей странице в «Инстаграме» поблагодарила подписчиков за поддержку.
«Всем спасибо, кто поздравил. Мне очень важна поддержка», — написала Сотникова.
Посмотреть фотографию можно на странице Аделины Сотниковой в "Инстаграме".
Сотникова объявила об открытии собственной школы фигурного катания. Новая школа называется Sotka School и будет находиться в ледовом комплексе «Морозово».
Сотникова планирует работать с двумя группами детей. Трижды в неделю в школе будет проводить мастер-классы олимпийский чемпион Сочи Фёдор Климов.
Не так давно спортсменка после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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