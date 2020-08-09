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Канышева: Тутберидзе — очень хороший человек. Она никогда не станет ругать без причины

Канышева: Тутберидзе — очень хороший человек. Она никогда не станет ругать без причины
Фигурное катание 0

15-летняя российская фигуристка Алёна Канышева, которая занималась в группе Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от работы с тренером.

«Она очень хороший человек, безумно любящий свое дело. Когда тренер прилетает среди ночи с какого-то соревнования, чаще всего он едет домой отдыхать, берёт законный выходной. А Этери Георгиевна даже после тяжёлой командировки обязательно приедет на каток и будет работать со спортсменами. Она может поругать, но, как любой тренер, никогда не станет это делать без причины. Да, она строгая, но может и посмеяться, когда надо, и подбодрить, и успокоить. Этери Георгиевна всегда чувствует состояние спортсмена и понимает, какую эмоцию ему лучше дать в конкретный момент», — приводит слова Канышевой «Матч ТВ».

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