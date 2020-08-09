Камила Валиева получила в подарок от фанатов ноутбук Apple
14-летняя российская фигуристка Камила Валиева получила в подарок от фанатов ноутбук Apple.
«Спасибо большое», — написала Камила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», отметив фанатский аккаунт.
Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок (сезон-2019/2020), чемпионка России среди юниоров (2020). Тренируется в группе Этери Тутберидзе в московской школе «Самбо-70». На этапе Гран-при во Франции среди юниорок стала второй фигуристкой в истории, после Александры Трусовой, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверной тулуп.
На днях Валиева прыгнула на тренировке каскад из четверного и тройного тулупов.
Камила Валиева прыгнула на тренировке каскад из четверного и тройного тулупов
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