Ильиных — о «Ледниковом периоде»: не представляете, как я скучала по льду, образам, танцам
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.
«Наконец-то хочу поделиться с вами огромной радостью! Не представляете, как я соскучилась по льду, образам, танцам… Но в ближайшие несколько месяцев скучать точно не придётся, потому что в паре с невероятным, очень харизматичным и талантливым Владом Топаловым я приму участие в проекте „Ледниковый период“ на Первом канале.
Спасибо Илье Авербуху за приглашение. Мне кажется, это будет очень круто и увлекательно. Болейте за нашу пару, нам очень нужна ваша поддержка. А мы постараемся радовать яркими постановками и образами», — написала Ильиных.
Посмотреть фотографию можно на странице Ильиных в "Инстаграме".
Елена Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко»
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