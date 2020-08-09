Трусова продемонстрировала впечатляющую растяжку на смотровой площадке. Фото

Российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии, сделанные на самой высокой смотровой площадке в Европе, расположенной в Москве.

Посмотреть фотографии можно на странице Александры Трусовой в "Инстаграме".

Трусова — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Кроме того, Александра — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов и обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).