Трусова продемонстрировала впечатляющую растяжку на смотровой площадке. Фото

Российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии, сделанные на самой высокой смотровой площадке в Европе, расположенной в Москве.
Посмотреть фотографии можно на странице Александры Трусовой в "Инстаграме".
Трусова — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Кроме того, Александра — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов и обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).
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