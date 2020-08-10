Виктория Синицина: хочется поймать каждый лучик солнца и впитать его силу

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме».

«Хочется поймать каждый лучик солнца и впитать его силу и энергию!» — написала Синицина.

Фото доступно в «инстаграме» Виктории Синициной

Синицина и Кацалапов — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России. В середине июня спортсменка подтвердила, что возобновила тренировки на льду.

До апреля 2014 года Виктория выступала с Русланом Жиганшиным, с которым они стали бронзовыми призёрами чемпионата России (2014) и зимней Универсиады (2013), чемпионами мира среди юниоров (2012), победителями юниорского финала Гран-при (2011).