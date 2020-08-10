Степанова: мне кажется, Розанова скрывали, чтобы всё величие доставалось Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Александра Степанова рассказала, какое значение имел для группы Этери Тутберидзе тренер Сергей Розанов. В мае стало известно, что он перешёл на работу в академию Евгения Плющенко.



«Розанов – самый главный человек, это он продвигал группу Тутберидзе. Как бы все ни пытались с этим поспорить, но это действительно так.



У Ани Щербаковой не было цели прыгать четверные. Она всегда была хрупким, нежным ангелочком, а тут вдруг раз – и четверные. Это было действительно неожиданно, и это точно заслуга Розанова.



Розанов – красавец, но его скрывали тщательно. Мне кажется, его скрывали специально, чтобы всё величие доставалось Этери Тутберидзе. Ей многие приписывают, что она вместе с Дудаковым поставила Трусовой четверные прыжки. Но те, кто разбирается в фигурном катании, прекрасно знают, что это было не так, это был Сергей Розанов. Его скрывали, он никогда не всплывал на соревнованиях», – рассказала Степанова в интервью для YouTube-канала Елены Родиной.

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