Степанова: Тутберидзе давит морально. Она крикнет «Корова ты жирная», и происходит срыв

Бывшая российская фигуристка Александра Степанова рассказала, почему не стала ученицей Этери Тутберидзе.
«Я перед окончанием карьеры думала залечить ногу, склеить её всеми правдами и неправдами и пойти к Тутберидзе. На тот момент это было актуально, все к ней шли. Я тоже хотела пойти, но меня, слава богу, отговорили. Нужные люди остановили меня перед этим решением. Я была одной ногой в группе Тутберидзе, но на самом пороге остановилась: „Стоп, это неправильная дорога“.
Мама Даниила Самсонова созванивалась с моей мамой и говорила, что там не очень всё: мучают детей, чехлы летают. Плюс у меня знакомые из моей группы – имён называть не буду, две девочки и мальчик, они переходили в группу к Тутберидзе. Их родители тоже говорили моей маме, что там всё не очень, что детей обижают.
С одной девочкой я сама лично общалась, и она сказала, что там вообще ад адский, туда идти вообще не стоит. И если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путём, а не насильственным, то не иди туда. Это цитата.
Сначала их слова меня насторожили, но потом они ушли от Тутберидзе, за исключением Дани Самсонова, и у них пошли адские проблемы со здоровьем. Психика. Плюс Тутберидзе любит худых девочек. Таких плотненьких, у которых мышцы помощнее, кость пошире, – она таких не любит, пытается их «схудить». Причём в 95% случаев сделать это сложно и невозможно, она пытается это сделать. Она давит морально, и у человека потом происходят срывы. Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет «Корова ты жирная», начнёт морально давить, и будет срыв.
Кто-то закончил очень плачевно, в больнице, с анорексией. Потом была булимия, ожирение. И я поняла, что я так не хочу, я не хочу к Тутберидзе. Мне себя жалко было. Я не хотела себе такой судьбы, как у этих людей», – рассказала Степанова в интервью для YouTube-канала Елены Родиной.
В конце июля группу Тутберидзе покинула Алёна Косторная.
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