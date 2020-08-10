Бетина Попова: я свою дочь точно не отдам в фигурное катание

Чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, в своём «инстаграме» ответила на вопрос о том, стоит ли отдавать детей в фигурное катание.

«Если у ребенка к этому талант – стоит. Я свою дочь точно не отдам в фигурное катание и вообще в профессиональный спорт.



Я уверена, что уже изменился подход к спортсменам. И детей больше не бьют скакалками, как в моё время. Но количество возможных травм меня очень сильно пугает. Я постараюсь уберечь своих детей от ненужных проблем со здоровьем», – написала Попова.

Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019).