Бетина Попова: я свою дочь точно не отдам в фигурное катание

Чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, в своём «инстаграме» ответила на вопрос о том, стоит ли отдавать детей в фигурное катание.
«Если у ребенка к этому талант – стоит. Я свою дочь точно не отдам в фигурное катание и вообще в профессиональный спорт.
Я уверена, что уже изменился подход к спортсменам. И детей больше не бьют скакалками, как в моё время. Но количество возможных травм меня очень сильно пугает. Я постараюсь уберечь своих детей от ненужных проблем со здоровьем», – написала Попова.
Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019).
- 10 августа 2020
-
16:02
-
15:55
-
15:40
-
11:45
-
11:24
-
10:40
- 9 августа 2020
-
23:32
-
20:58
-
19:22
-
18:37
-
15:14
-
14:26
-
13:34
-
11:02
-
09:30
-
09:22
-
01:00
-
00:26
- 8 августа 2020
-
23:24
-
21:56
-
20:30
-
19:26
-
17:52
-
15:31
-
13:15
-
12:18
-
00:00
- 7 августа 2020
-
23:20
-
21:51
-
19:04
-
17:26
-
16:37
-
13:54
-
13:19
-
09:19