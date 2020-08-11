«Очень стараемся». Ильиных показала, как готовится к шоу «Ледниковый период» с Топаловым
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Ильиных вместе с певцом Владом Топаловым примет участие в шоу «Ледниковый период».
«Очень стараемся», — написала Ильиных.
Посмотреть фотографию можно на странице Елены Ильиных в "Инстаграме".
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и её партнёр Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019-го появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
Ильиных — о «Ледниковом периоде»: не представляете, как я скучала по льду, образам, танцам
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