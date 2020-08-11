Татьяна Тарасова высоко оценила контрольные прокаты российских юниоров

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о контрольных прокатах юниоров российской сборной. Контрольные прокаты стартовали 10 августа на базе в Новогорске.

«Все катаются, и катаются с новыми программами. Здесь присутствовали наши лучшие судьи-международники — Елена Анатольевна Чайковская, Геннадий Карпоносов, мы дали рекомендации спортсменам, рассказали им, что ещё нужно сделать, чем заниматься.

Контрольные прокаты — это очень ответственное мероприятие, важный этап, и федерация проводит их потрясающе — спортсмены здесь вместе целую неделю. Это очень хорошая практика, когда ФФККР всех собирает, когда приходят грамотные судьи и люди, заинтересованные в развитии фигурного катания и знающие свой вид», — цитирует Тарасову ТАСС.