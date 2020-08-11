Мозер — о переходах Трусовой и Косторной в академию Плющенко: это существенный шаг назад

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер прокомментировала переходы фигуристок. Сразу две перспективные российские фигуристки покинули группу тренера Этери Тутберидзе, чтобы начать работу с Евгением Плющенко. Сначала к Плющенко перешла Александра Трусова, затем — Алёна Косторная.

«Не хочется говорить на эту тему… Для меня это какое-то шоу. Давайте по поводу девочек поговорим, когда начнутся соревнования. Считаю, такая смена тренера — существенный шаг назад.

И эта бесконечная публичность, постоянные обсуждения в прессе, выкладывание личной жизни в соцсетях… В конце концов, скандалы вокруг девчонок не идут им на пользу. Почему нет такой публичности в парном катании, в танцах? Результат требует тишины. А Этери — замечательный специалист, она даёт результат. И её нужно поддерживать», — цитирует Мозер «Советский спорт».