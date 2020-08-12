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Призёр ОИ Крылова: ни в одной стране такого нет, а у нас уже прошли первые прокаты

Призёр ОИ Крылова: ни в одной стране такого нет, а у нас уже прошли первые прокаты
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Анжелика Крылова, прокомментировала начало контрольных прокатов юниорской сборной России. Крылова высоко оценила работу организаторов.

«Ни в одной стране даже близко такого нет, а у нас уже прошли первые прокаты, все ребята собраны – мы первыми сделали такое мероприятие, и это круто.

Тренеры молодцы, что не дали ребятам расслабиться во время самоизоляции, всё это время они работали даже на удалёнке, дома – ОФП, хореография, танцы. Все провели огромную работу, поспешили сделать хореографию – это сложно, это занимает время, чтобы накатать новые шаги программ, но все мобилизовались и показали всё, что могут.

Обстановка отличная – поработали спокойно, как никогда. Хорошо покатались, разобрались, без суеты. Все были сконцентрированны, не распылялись на друзей, гостей, пап и мам», — цитирует Крылову ТАСС.

Татьяна Тарасова высоко оценила контрольные прокаты российских юниоров
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