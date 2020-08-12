Призёр ОИ Крылова: ни в одной стране такого нет, а у нас уже прошли первые прокаты

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Анжелика Крылова, прокомментировала начало контрольных прокатов юниорской сборной России. Крылова высоко оценила работу организаторов.
«Ни в одной стране даже близко такого нет, а у нас уже прошли первые прокаты, все ребята собраны – мы первыми сделали такое мероприятие, и это круто.
Тренеры молодцы, что не дали ребятам расслабиться во время самоизоляции, всё это время они работали даже на удалёнке, дома – ОФП, хореография, танцы. Все провели огромную работу, поспешили сделать хореографию – это сложно, это занимает время, чтобы накатать новые шаги программ, но все мобилизовались и показали всё, что могут.
Обстановка отличная – поработали спокойно, как никогда. Хорошо покатались, разобрались, без суеты. Все были сконцентрированны, не распылялись на друзей, гостей, пап и мам», — цитирует Крылову ТАСС.
- 12 августа 2020
-
10:32
-
10:28
-
09:51
- 11 августа 2020
-
20:55
-
19:49
-
14:53
-
13:47
-
13:30
-
10:46
-
09:39
-
09:23
- 10 августа 2020
-
16:40
-
16:02
-
15:55
-
15:40
-
11:45
-
11:24
-
10:40
- 9 августа 2020
-
23:32
-
20:58
-
19:22
-
18:37
-
15:14
-
14:26
-
13:34
-
11:02
-
09:30
-
09:22
-
01:00
-
00:26
- 8 августа 2020
-
23:24
-
21:56
-
20:30
-
19:26
-
17:52