Тренер Чайковская — о контрольных прокатах: всё сделано, всё на скорости, ура!

Заслуженный тренер России Елена Чайковская поделилась впечатлениями от контрольных прокатов юниорской сборной в танцах на льду.

«То, что мы увидели вчера и сегодня, было просто поразительно. Я очень довольна. Готовы пары просто хорошо, как будто не было никакой пандемии. Сезон начался очень мощно, все программы подготовлены, много молодых имён, поэтому впечатление радужное.

Боялась страшно, что могли чего-то не успеть, но нет, всё успели. Тренеры и спортсмены молодцы, все подтянулись, несмотря ни на какие сложности.

Мы думали, что не вывернутся спортсмены и тренеры к прокатам, не смогут подойти в полной готовности, ведь не было льда, не было полноценных тренировок. Тем не менее, всё сделано, все «в ногах», всё на скорости. Ура!

Фигуристы из разных регионов. Но вкатать программы успели все. Остались какие-то наши серьёзные мелочи вроде взаимоотношений между спортсменами, открытий в медленных частях… В общем, такой высший пилотаж. И это потрясающе и большая радость для нас», — цитирует Чайковскую РИА «Новости».