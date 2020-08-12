Елизавета Туктамышева: лет через 30 буду копать грядки, заведу козу
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о планах на будущее, выложив фото и видео в саду.
«Когда-нибудь, лет через 30, я точно добровольно буду копать грядки, заведу козу и выучу название всех посаженных цветов. Верите?» — подписала фото спортсменка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской фигуристки.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.
«Баня, сон, покушать». Туктамышева — о восстановлении после тренировок
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