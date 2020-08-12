Тренер сборной Беларуси Васильев: россиянам не стоит влезать в дела союзного государства

Тренер сборной Беларуси, олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев поделился мнением о событиях в стране. 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. После этого по всей стране начались массовые акции протеста.

«Как обстановка? Не знаю, у нас работа происходит. Мы работаем в обычном режиме, идёт сбор, первые соревнования пройдут 15-16 августа, Кубок Республики Беларусь, сборная готовится. Никаких изменений нет, подготовка к первому старту сезона идёт в штатном режиме. Те события, которые имеют место в Минске, развернулись сутки назад. До нас волна ещё не докатилась.

Мы – иностранные граждане по отношению к Беларуси, и россиянам не стоит влезать в дела союзного государства, давайте остановимся на этом. Россиянам должно было быть интересно, когда вносили изменения в конституцию. Для меня вот это было очень важно», — цитирует Васильева «Спорт-экспресс».