Тренер сборной Беларуси Васильев: россиянам не стоит влезать в дела союзного государства

Тренер сборной Беларуси, олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев поделился мнением о событиях в стране. 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. После этого по всей стране начались массовые акции протеста.
«Как обстановка? Не знаю, у нас работа происходит. Мы работаем в обычном режиме, идёт сбор, первые соревнования пройдут 15-16 августа, Кубок Республики Беларусь, сборная готовится. Никаких изменений нет, подготовка к первому старту сезона идёт в штатном режиме. Те события, которые имеют место в Минске, развернулись сутки назад. До нас волна ещё не докатилась.
Мы – иностранные граждане по отношению к Беларуси, и россиянам не стоит влезать в дела союзного государства, давайте остановимся на этом. Россиянам должно было быть интересно, когда вносили изменения в конституцию. Для меня вот это было очень важно», — цитирует Васильева «Спорт-экспресс».
- 12 августа 2020
-
12:20
-
11:31
-
11:26
-
10:32
-
10:28
-
09:51
- 11 августа 2020
-
20:55
-
19:49
-
14:53
-
13:47
-
13:30
-
10:46
-
09:39
-
09:23
- 10 августа 2020
-
16:40
-
16:02
-
15:55
-
15:40
-
11:45
-
11:24
-
10:40
- 9 августа 2020
-
23:32
-
20:58
-
19:22
-
18:37
-
15:14
-
14:26
-
13:34
-
11:02
-
09:30
-
09:22
-
01:00
-
00:26
- 8 августа 2020
-
23:24
-
21:56