Алексей Ягудин выложил видео с репетиции спектакля «Горько!»

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал видео репетиции нового спектакля.

«Спектакль «Горько!». Премьера в ноябре. Антон Чехов, Михаил Зощенко. Первая встреча, традиционная читка. Надежда Бабкина, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Иван Замотаев, а также артисты ансамбля «Русская песня». Режиссер – Роман Самгин», — написал Ягудин в своём «инстаграме», опубликовав видео.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.