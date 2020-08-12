Алексей Ягудин выложил видео с репетиции спектакля «Горько!»
Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал видео репетиции нового спектакля.
«Спектакль «Горько!». Премьера в ноябре. Антон Чехов, Михаил Зощенко. Первая встреча, традиционная читка. Надежда Бабкина, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Иван Замотаев, а также артисты ансамбля «Русская песня». Режиссер – Роман Самгин», — написал Ягудин в своём «инстаграме», опубликовав видео.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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