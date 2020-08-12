Бронзовый призёр МЧМ-2020 Гуменник: после того как отучусь, буду работать врачом

Российский фигурист Пётр Гуменник, ставший бронзовым призёром чемпионата мира—2020 среди юниоров, рассказал о своих планах. Гуменник признался, что хочет поступить в университет через четыре года.

«Следующие четыре года я не буду поступать в университет. Чтобы стать хорошим врачом, нужно тратить много времени и сил. Таких ресурсов сейчас у меня нет. С фигурным катанием это просто несовместимо. Поэтому ближайшие четыре года я потрачу только на спорт. Покажу свои лучшие результаты.

А потом поступлю в медицинский. С направлением пока не определился. Сейчас меня интересует генетика, но всё может поменяться.

После того как отучусь, буду работать врачом. Если буду конкурентоспособен, то продолжу заниматься фигурным катанием. Но только если в роли спортсмена, тренером быть не хочу», — цитирует Гуменника «Мел».