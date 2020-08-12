14-летняя Валиева может начать выступления на взрослых турнирах

Российская фигуристка 14-летняя Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.



«Рассматривается такой вариант. У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях, где это возможно. Думаю, это было бы правильно», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».



Валиева является чемпионкой России и мира среди юниоров. В прошлом сезоне Камила стала победительницей финала юниорского Гран-при.



Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12–13 сентября. Юниорской сборной — 18–19 августа.

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