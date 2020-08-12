14-летняя Валиева может начать выступления на взрослых турнирах
Российская фигуристка 14-летняя Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
«Рассматривается такой вариант. У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях, где это возможно. Думаю, это было бы правильно», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».
Валиева является чемпионкой России и мира среди юниоров. В прошлом сезоне Камила стала победительницей финала юниорского Гран-при.
Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12–13 сентября. Юниорской сборной — 18–19 августа.
Камила Валиева прыгнула на тренировке каскад из четверного и тройного тулупов
- 12 августа 2020
-
20:22
-
15:19
-
14:39
-
12:34
-
12:20
-
11:31
-
11:26
-
10:32
-
10:28
-
09:51
- 11 августа 2020
-
20:55
-
19:49
-
14:53
-
13:47
-
13:30
-
10:46
-
09:39
-
09:23
- 10 августа 2020
-
16:40
-
16:02
-
15:55
-
15:40
-
11:45
-
11:24
-
10:40
- 9 августа 2020
-
23:32
-
20:58
-
19:22
-
18:37
-
15:14
-
14:26
-
13:34
-
11:02
-
09:30
-
09:22
Партнерский контент