Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период»
Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Шоу «Ледниковый период». 2020 год
Надежда Михалкова/Максим Маринин.
Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко.
Мария Луговая/Повилас Ванагас.
Ирина Пегова/Алексей Тихонов.
Ольга Кузьмина/Максим Траньков.
Маргарита Дробязко/Владимир Маркони.
Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв.
Татьяна Волосожар/Евгений Пронин.
Регина Тодоренко/Роман Костомаров.
Елена Ильиных/Влад Топалов.
Екатерина Боброва/Влад Соколовский.
Ранее олимпийская чемпионка в командном состязании Елена Ильиных, которая не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года, на своей странице в «Инстаграме» показала, как вместе с певцом Владом Топаловым готовится к «Ледниковому периоду».
«Очень стараемся». Ильиных показала, как готовится к шоу «Ледниковый период» с Топаловым
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