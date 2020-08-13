Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период»

Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период»
Фигурное катание 0

Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Шоу «Ледниковый период». 2020 год
Надежда Михалкова/Максим Маринин.
Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко.
Мария Луговая/Повилас Ванагас.
Ирина Пегова/Алексей Тихонов.
Ольга Кузьмина/Максим Траньков.
Маргарита Дробязко/Владимир Маркони.
Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв.
Татьяна Волосожар/Евгений Пронин.
Регина Тодоренко/Роман Костомаров.
Елена Ильиных/Влад Топалов.
Екатерина Боброва/Влад Соколовский.

Ранее олимпийская чемпионка в командном состязании Елена Ильиных, которая не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года, на своей странице в «Инстаграме» показала, как вместе с певцом Владом Топаловым готовится к «Ледниковому периоду».

«Очень стараемся». Ильиных показала, как готовится к шоу «Ледниковый период» с Топаловым
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020