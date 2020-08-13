Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Шоу «Ледниковый период». 2020 год

Надежда Михалкова/Максим Маринин.

Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко.

Мария Луговая/Повилас Ванагас.

Ирина Пегова/Алексей Тихонов.

Ольга Кузьмина/Максим Траньков.

Маргарита Дробязко/Владимир Маркони.

Ольга Бузова/Дмитрий Соловьёв.

Татьяна Волосожар/Евгений Пронин.

Регина Тодоренко/Роман Костомаров.

Елена Ильиных/Влад Топалов.

Екатерина Боброва/Влад Соколовский.

Ранее олимпийская чемпионка в командном состязании Елена Ильиных, которая не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года, на своей странице в «Инстаграме» показала, как вместе с певцом Владом Топаловым готовится к «Ледниковому периоду».