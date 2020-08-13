11-летняя Титова прыгнула тройной риттбергер на тренировке с Плющенко. Видео

На странице академии Евгения Плющенко в "Инстаграме" было размещено видео с тренировки 11-летней Софии Титовой. Под руководством Евгения спортсменка отрабатывала тройной риттбергер.

«Доброе утро. Всем хорошего настроения и продуктивного нового дня. Рабочие моменты. София Титова с тренером Евгением Плющенко. Корректируем тройной риттбергер», — говорится в сообщении.

37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), заслуженный мастер спорта.

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