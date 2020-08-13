Авербух поделился подробностями конфликта Тутберидзе и Плющенко

Бывший фигурист Илья Авербух поделился подробностями конфликта тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Мы же понимаем, что тут много подводных течений. Помните о том конфликте в декабре между Плющенко и Тутберидзе после объявления Загитовой? Тогда главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает её спортсменов. Может, она уже тогда била набат и кричала всем нам: «Я чувствую, что моих спортсменов уводят»? И просила обратить внимание. Женя со своей позиции всё правильно делает, развивает свою академию. В данном случае есть отличное выражение: «Не можешь противостоять движению — возглавь его». Но и Этери правильно сказала — пока все хотят медалей, они готовы на всё подписаться. А когда получают — ситуация меняется», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

Напомним, вслед за Александрой Трусовой в академию Плющенко недавно перешла чемпионка Европы Алёна Косторная.