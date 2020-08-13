Татьяна Навка: больно видеть то, что сейчас происходит в Беларуси

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, отреагировала на ситуацию в Беларуси, где после выборов президента страны начались протесты.
«Последние новости из Беларуси не оставляют равнодушными никого! Мне больно видеть то, что там сейчас происходит, тем более что я представляла эту страну на двух Олимпиадах. Люблю этот народ и тепло к нему отношусь, поэтому очень бы хотелось, чтобы как можно скорее там всё наладилось и пришло к мирной жизни.
Я не эксперт в социологии и политологии, но, на мой взгляд, важно, с одной стороны, не поддаваться на провокации, а с другой стороны, найти слова и суметь поговорить с людьми. Надеюсь на скорейшее мирное решение", — написала Навка в своём «инстаграме».
За Беларусь Навка выступала в дуэтах с Самвелом Гезаляном и Николаем Морозовым.
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