Камила Валиева пропала из списка участников юниорских прокатов на сайте Первого канала

Имя 14-летней российской фигуристки Камилы Валиевой пропало из списка участников юниорских прокатов на сайте Первого канала.

Прокаты юниорской сборной запланированы на 18-19 августа. Изначально Валиева числилась в списке участников. Сообщалось, что Камила может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров.

Валиева является чемпионкой России и мира среди юниоров. В прошлом сезоне Камила стала победительницей финала юниорского Гран-при.

Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12-13 сентября.

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что выступление Валиевой на взрослых турнирах будет уместным.