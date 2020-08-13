Камила Валиева пропала из списка участников юниорских прокатов на сайте Первого канала
Имя 14-летней российской фигуристки Камилы Валиевой пропало из списка участников юниорских прокатов на сайте Первого канала.
Прокаты юниорской сборной запланированы на 18-19 августа. Изначально Валиева числилась в списке участников. Сообщалось, что Камила может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров.
Валиева является чемпионкой России и мира среди юниоров. В прошлом сезоне Камила стала победительницей финала юниорского Гран-при.
Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12-13 сентября.
Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что выступление Валиевой на взрослых турнирах будет уместным.
Жулин: правильно, если Валиева выступит на взрослых турнирах. Она катается лучше всех
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