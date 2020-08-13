«Наконец-то она сказала «да». Туктамышева намекнула на помолвку Поповой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила совместное фото с фигуристкой Бетиной Поповой. На фото девушки стоят в окружении цветов и воздушных шаров.
«Наконец-то она сказала «да»!!! Ура! Порадуйтесь за молодую пару», — написала Туктамышева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.
Возлюбленной Поповой является спортсмен Денис Ходыкин. Но на фото его не оказалось. В итоге многие пользователи пошутили, что Попова и Туктамышева совершили каминг-аут.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.
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