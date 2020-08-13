Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Наконец-то она сказала «да». Туктамышева намекнула на помолвку Поповой

«Наконец-то она сказала «да». Туктамышева намекнула на помолвку Поповой
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила совместное фото с фигуристкой Бетиной Поповой. На фото девушки стоят в окружении цветов и воздушных шаров.

«Наконец-то она сказала «да»!!! Ура! Порадуйтесь за молодую пару», — написала Туктамышева.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

Возлюбленной Поповой является спортсмен Денис Ходыкин. Но на фото его не оказалось. В итоге многие пользователи пошутили, что Попова и Туктамышева совершили каминг-аут.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.

Елизавета Туктамышева: лет через 30 буду копать грядки, заведу козу
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020