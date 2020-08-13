Алексей Ягудин отреагировал на события в Беларуси

Российский фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о событиях, происходящих в Беларуси. После президентских выборов в стране начались массовые акции протеста. Местные жители выразили недовольство тем, что выборы, по официальным данным, выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Силовики жёстко пресекают акции протеста.

«Искренне переживаю за происходящее в любимой Беларуси. На видео и фото, которые распространяются в Интернете, тяжело смотреть.

Меня многое связывает с этой страной, где мы не один год делаем ТВ-проекты, в Минске функционирует мой центр фигурного катания. Любой визит в Беларусь — реальный кайф.

Братья и сестры, я люблю вашу страну и ваш нереально простой и гостеприимный народ. Вы имеете полное право жить так, как сами хотите. Надеюсь, в самое ближайшее время хаос и насилие закончатся.

Если в Беларуси и должно быть столпотворение, то только туристов, восхищенных красотами Несвижского замка. Если белорусы должны стоять на коленях, то только склоняя головы, отдавая дань памяти в Мемориальном комплексе «Хатынь» местным жителям. Держитесь! Скоро увидимся, Беларусь!» – написал Ягудин в «Инстаграме».