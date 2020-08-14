«Грохнулись с хорошим треском!» Партнёр Бобровой по «Ледниковому периоду» получил травму

Партнёр олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой по шоу «Ледниковый период» Влад Соколовский получил травму во время подготовки к проекту.
«Сегодня получил травму. Впервые делали сложную поддержку и грохнулись с хорошим треском! По итогу болевой шок, давление 80 на 40, растяжение и впереди снимок с вердиктом.
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Надеюсь, что всё обойдётся и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени! Начали делать красивую постановку… Верим в лучшее», — написал Соколовский на своей странице в "Инстаграме".
Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр (2018) в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.
Влад Соколовский — певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр и телеведущий.
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