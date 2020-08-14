Алина Загитова поступает в РАНХиГС на факультет журналистики

Российская фигуристка Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Список подавших документы абитуриентов был опубликован на официальном сайте вуза. Загитова планирует получить место по договорам об оказании платных образовательных услуг образовательной программы бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017, чемпионка России среди юниоров 2017 года.