Алина Загитова сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл, по обществознанию – на 44

Стали известны результаты Единых государственных экзаменов, которые в этом году сдавала российская фигуристка Алина Загитова.
Экзамен по русскому языку фигуристка сдала на 51 балл, по обществознанию – на 44. Результаты были опубликованы на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), куда планирует поступать Загитова. Алина планирует получить место по договорам об оказании платных образовательных услуг образовательной программы бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».
Стоит отметить, что 44 балла за ЕГЭ по обществознанию — минимальный результат, необходимый для поступления в РАНХиГС.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России.
- 14 августа 2020
-
15:17
-
14:04
-
13:49
-
11:50
-
10:13
- 13 августа 2020
-
22:00
-
20:08
-
18:41
-
16:53
-
16:15
-
13:58
-
12:44
-
12:05
-
10:46
-
10:39
-
09:45
- 12 августа 2020
-
20:22
-
15:19
-
14:39
-
12:34
-
12:20
-
11:31
-
11:26
-
10:32
-
10:28
-
09:51
- 11 августа 2020
-
20:55
-
19:49
-
14:53
-
13:47
-
13:30
-
10:46
-
09:39
-
09:23
- 10 августа 2020
-
16:40