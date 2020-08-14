Алина Загитова сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл, по обществознанию – на 44

Стали известны результаты Единых государственных экзаменов, которые в этом году сдавала российская фигуристка Алина Загитова.

Экзамен по русскому языку фигуристка сдала на 51 балл, по обществознанию – на 44. Результаты были опубликованы на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), куда планирует поступать Загитова. Алина планирует получить место по договорам об оказании платных образовательных услуг образовательной программы бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».

Стоит отметить, что 44 балла за ЕГЭ по обществознанию — минимальный результат, необходимый для поступления в РАНХиГС.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России.