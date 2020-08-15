Станислава Константинова показала фрагмент своей новой произвольной программы
Фигуристка Станислава Константирова выложила на своей странице в «Инстаграме» новое видео, где можно увидеть некоторые фрагменты её новой произвольной программы.
Судя по ролику, в новом сезоне Константинова будет выступать под песни нидерландской певицы Шарон Ковакс — Му Love и The devil you know.
«Спасибо Мартину Даженэ за интересный опыт и красивую программу», — подписала видео Станислава.
В феврале 2020 года Константинова ушла от своего многолетнего тренера Валентины Чеботарёвой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
20-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер».
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