Станислава Константинова показала фрагмент своей новой произвольной программы

Фигуристка Станислава Константирова выложила на своей странице в «Инстаграме» новое видео, где можно увидеть некоторые фрагменты её новой произвольной программы.



Судя по ролику, в новом сезоне Константинова будет выступать под песни нидерландской певицы Шарон Ковакс — Му Love и The devil you know.

«Спасибо Мартину Даженэ за интересный опыт и красивую программу», — подписала видео Станислава.



В феврале 2020 года Константинова ушла от своего многолетнего тренера Валентины Чеботарёвой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.



20-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер».