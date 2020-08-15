Тренер Гончаренко: Загитову на олимпийскую медаль выкатала Медведева, вытащила на себе
Российский тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о перспективах Камилы Валиевой на взрослых соревнованиях. Валиева, чемпионка мира среди юниоров, может в ближайшее время принять участие во взрослых турнирах.
«С одной стороны, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, которая никогда раньше не соревновалась со взрослыми, — большой риск.
С другой — был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле слова.
Точно так же сейчас Камила Валиева идёт за Анной Щербаковой, а за ней непременно пойдёт кто-то ещё. В этом и состоит расчёт тренера.
Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии», — цитирует Гончаренко «RT на русском».
14-летняя Камила Валиева выступит на контрольных прокатах основной сборной России
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