Тренер Гончаренко: Загитову на олимпийскую медаль выкатала Медведева, вытащила на себе

Российский тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о перспективах Камилы Валиевой на взрослых соревнованиях. Валиева, чемпионка мира среди юниоров, может в ближайшее время принять участие во взрослых турнирах.

«С одной стороны, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, которая никогда раньше не соревновалась со взрослыми, — большой риск.

С другой — был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле слова.

Точно так же сейчас Камила Валиева идёт за Анной Щербаковой, а за ней непременно пойдёт кто-то ещё. В этом и состоит расчёт тренера.

Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии», — цитирует Гончаренко «RT на русском».